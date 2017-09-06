За вечер двое пьяных брянцев совершили налет на два цветочных ларька

В Брянске двое мужчин, вооруженных ножом, совершили два разбойных нападения на цветочные павильоны за один вечер.

Как сообщили в региональной прокуратуре, вечером 13 июля двое ранее судимых жителей Советского района в состоянии алкогольного опьянения напали на продавца цветочного ларька. Поскольку в кассе денег не оказалось, налетчики, угрожая ножом, попытались украсть ювелирные украшения продавца стоимостью 14 тысяч рублей. Попытка оказалось неудачной – тогда брянцы вырвали из рук женщины сумку стоимостью 500 рублей и скрылись.

Затем они направились в другой цветочный павильон, где, также угрожая продавцу ножом, забрали из кассы 1 тысячу 10 рублей.

Расследование уголовного дела завершено. По обвинению в разбойных нападениях брянцы предстанут перед Советским районным судом.