За вечер двое пьяных брянцев совершили налет на два цветочных ларька
В Брянске двое мужчин, вооруженных ножом, совершили два разбойных нападения на цветочные павильоны за один вечер.
Как сообщили в региональной прокуратуре, вечером 13 июля двое ранее судимых жителей Советского района в состоянии алкогольного опьянения напали на продавца цветочного ларька. Поскольку в кассе денег не оказалось, налетчики, угрожая ножом, попытались украсть ювелирные украшения продавца стоимостью 14 тысяч рублей. Попытка оказалось неудачной – тогда брянцы вырвали из рук женщины сумку стоимостью 500 рублей и скрылись.
Затем они направились в другой цветочный павильон, где, также угрожая продавцу ножом, забрали из кассы 1 тысячу 10 рублей.
Расследование уголовного дела завершено. По обвинению в разбойных нападениях брянцы предстанут перед Советским районным судом.
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