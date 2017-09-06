На въезде в Брянск образовалась пробка из-за массового ДТП

Массовое ДТП затруднило движение в сторону Брянска со стороны Карачева.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, днем 8 сентября у памятника Воинам-водителям столкнулись несколько машин, включая «ВАЗ», Kia и фуру.

Водители сообщают, что пробка образовалась от поселка Красные дворики в Карачевском районе в сторону Брянска и на выезде из города.

Информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.





