В брянскую ИК-4 пытались перебросить лимон с наркотиком

В исправительную колонию № 4 в Каменке Брасовского района пытались перебросить лимон с наркотиком.

Как сообщили в региональном УФСИН, сотрудники колонии задержали двоих мужчин при попытке перебросить на территорию ИК-4 лимон, к которому был привязан пакет с неизвестным веществом – предположительно, наркотическим.

На следующий день у этой же колонии задержали еще одного злоумышленника – он планировать доставить заключенным четыре зарядных устройства, мобильный телефон, 19 аккумуляторов для мобильных телефонов и шесть пачек дрожжей.

В ИК-6 в Клинцах, в которой отбывает наказание бывший брянский губернатор Николай Денин, обнаружили незаконно доставленные 30 мобильных телефонов, 22 зарядных устройства, шесть гарнитур и 10 СИМ-карт.

Сотрудники ИК-2 в Брянске при обходе территории заметили сверток, обмотанный скотчем. Внутри находился кусок мыла с двумя пакетиками с порошкообразным веществом белого и желтого цвета неизвестного происхождения.

По факту случившегося в колониях проводятся проверки.



