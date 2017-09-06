В брянскую ИК-4 пытались перебросить лимон с наркотиком
В исправительную колонию № 4 в Каменке Брасовского района пытались перебросить лимон с наркотиком.
Как сообщили в региональном УФСИН, сотрудники колонии задержали двоих мужчин при попытке перебросить на территорию ИК-4 лимон, к которому был привязан пакет с неизвестным веществом – предположительно, наркотическим.
На следующий день у этой же колонии задержали еще одного злоумышленника – он планировать доставить заключенным четыре зарядных устройства, мобильный телефон, 19 аккумуляторов для мобильных телефонов и шесть пачек дрожжей.
В ИК-6 в Клинцах, в которой отбывает наказание бывший брянский губернатор Николай Денин, обнаружили незаконно доставленные 30 мобильных телефонов, 22 зарядных устройства, шесть гарнитур и 10 СИМ-карт.
Сотрудники ИК-2 в Брянске при обходе территории заметили сверток, обмотанный скотчем. Внутри находился кусок мыла с двумя пакетиками с порошкообразным веществом белого и желтого цвета неизвестного происхождения.
По факту случившегося в колониях проводятся проверки.
Новости регионов
Подозреваемый в грабеже денег у мужчины с ограниченными возможностями движения задержан в Гагаринском районе
08 Сентября, 2017
|+11
|$58
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.