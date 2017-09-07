В Брянске вылетевший на тротуар водитель Volkswagen ищет очевидцев

У цирка в Брянске водитель Volkswagen Bora вылетел на тротуар черед бордюр.

Как он утверждает, уходя от столкновения с микроавтобусом.

Об этом интернет-пользователь Иван Вендриков сообщил в брянском автосообществе в соцсети. По его словам, ДТП произошло 7 сентября около 21.10 в районе цирка.

«Микроавтобус типа VW LT, Crafter, Sprinter (не удалось разглядеть) на белорусском учете создал аварийную ситуацию на перекрестке, и вследствие чего автомобиль VW Bora уходил от столкновения и вылетел через бордюр на тротуар... Столкновения не было... Виновник данной ситуации скрылся с места ДТП в сторону гимназии № 1 (догнать не удалось)», – рассказал Иван Вендриков.

Он просит откликнуться очевидцев либо тех, кто располагает записью авторегистратора.