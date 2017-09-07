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В Трубчевске пропал 68-летний Павел Ужакин

Опубликовано Сегодня, 00:47

В Брянской области разыскивают 68-летнего Павла Константиновича Ужакина.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», дезориентированный пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи, пропал в Трубчевске 6 сентября.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Был одет в синие спортивные брюки, белую футболку в зеленую полоску, синюю олимпийку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Павла Ужакина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

Также, напомним, в регионе продолжаются поиски 78-летнего Святослава Епимахова, пропавшего 26 августа.

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