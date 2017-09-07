Пропавшего в Трубчевске Павла Ужакина нашли живым
68-летнего Павла Ужакина, пропавшего в Трубчевске, нашли живым.
Напомним, пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 6 сентября. В его поисках участвовали добровольцы отряда «Лиза Алерт».
«Найден. Жив», – сообщили 9 сентября в отряде.
Как стало известно, пенсионер ушел из больницы. Вечером 8 сентября на поиски выезжали шесть экипажей в составе 23 человек из «Лизы Алерт». Павла Ужакина обнаружил один из добровольцев.
«Нашел… привез в больничку, жив, здоров, только замерз», – рассказал он на странице отряда в Сети.
Родные пенсионера благодарят всех, кто участвовал в его поисках».
«Отца нашли! Огромное всей команде дочернее спасибо и низкий поклон!» – поблагодарила брянцев дочь Павла Ужакина Наталья.
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