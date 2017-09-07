На Донбасской в Бежице горела пятиэтажка
Вечером 9 сентября произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Донбасской в Бежицком районе Брянска.
Прибыв на место в 18.12, через шесть минут после вызова, пожарные обнаружили, что пламя распространилось на площади 2 квадратных метра на пятом этаже. Потушить пожар удалось в 18.26.
По данным регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
Подозреваемый в грабеже денег у мужчины с ограниченными возможностями движения задержан в Гагаринском районе
09 Сентября, 2017
|+14
|$57
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.