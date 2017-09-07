На Донбасской в Бежице горела пятиэтажка

Вечером 9 сентября произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Донбасской в Бежицком районе Брянска.

Прибыв на место в 18.12, через шесть минут после вызова, пожарные обнаружили, что пламя распространилось на площади 2 квадратных метра на пятом этаже. Потушить пожар удалось в 18.26.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.