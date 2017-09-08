Поиск по сайту

Во дворе дома в Брянске нашли гранату Ф-1

Опубликовано Сегодня, 12:06

Утром 10 сентября в Фокинском районе Брянска обнаружили гранату Ф-1.

Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, граната времен Великой Отечественной войны находилась на территории частного подворья.

На месте работала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 10.45 гранату изъяли и обезвредили.

 1500
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В озере у ДСК в Брянске нашли гранату
  • В Бежице нашли гранату РГД-33
  • В Володарском районе Брянска нашли гранату
  • В Фокинском районе Брянска обезвредили гранату Ф-1
  • В Брасово нашли историческую гранату
    • Новости регионов
    Пожар в переулке Юннатов в Смоленске. Эвакуировали трех жильцов
    10:41:14 10-09-2017
    Квартира, расположенная на первом этаже двухэтажки, загорелась во время пожара, случившегося 9 сентября в переулке Юннатов в областном центре, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    ДТП на трассе в Сафоновском районе. Большегруз врезался в «Газель»
    10:33:57 10-09-2017
    Большегруз влетел в «Газель» на трассе «Москва-Минск» в Сафоновском районе 9 сентября, об этом сообщила группа «РославльМотор» в соцсети.
    Пожар на улице Коненкова в Смоленске. Огнеборцы спасали чердак
    13:35:04 09-09-2017
    Чердачное помещение выгорело на площади 100 квадратов, а также повредила полностью вся кровля во время пожара, случившегося в здании на улице Коненкова в областном центре ночью 9 сентября, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    ДТП на улице Дзержинского в Смоленске. Столкнулись две легковушки
    13:22:20 09-09-2017
    Два легковых автомобиля столкнулись на улице Дзержинского в областном центре вечером 8 сентября, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    На улице Рыленкова в Смоленске пылал гараж
    17:09:03 08-09-2017
    Кирпичный гараж гаражного кооператива загорелся 8 сентября на улице Рыленкова в областном центре, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    Смоляне могут сдать проездные для трамвая и получить назад деньги
    16:22:13 08-09-2017
    Трамвайными проездными жители Смоленска могут воспользоваться в троллейбусе, об этом сообщили в  управлении трамвайно-троллейбусного предприятия.
    10 Сентября, 2017
    		 +17 $57€69
    Лента новостей
    Сегодня, 12:13
    В Брянской области работают более 600 избирательных участков
    Сегодня, 12:06
    Во дворе дома в Брянске нашли гранату Ф-1
    Сегодня, 12:02
    Восьмилетний мальчик и его родители погибли при пожаре в Дятьково
    Вчера, 19:34
    На Донбасской в Бежице горела пятиэтажка
    Вчера, 15:52
    Три года «эффективного управления»: в брянском правительстве перечислили достижения Богомаза
    Вчера, 12:09
    Пропавшего в Трубчевске Павла Ужакина нашли живым
    Вчера, 00:47
    В Трубчевске пропал 68-летний Павел Ужакин
    8-09-2017, 19:00
    В Брянске вылетевший на тротуар водитель Volkswagen ищет очевидцев
    8-09-2017, 18:20
    Испугавшись срока, брянец заплатил алименты и пообещал найти работу
    8-09-2017, 17:40
    В брянскую ИК-4 пытались перебросить лимон с наркотиком
    8-09-2017, 17:00
    Брянцев пригласили в православное движение «Илиос» (ФОТО)
    8-09-2017, 16:20
    На въезде в Брянск образовалась пробка из-за массового ДТП (ФОТО)
    8-09-2017, 15:40
    Брянца приговорили к двум годам за поддельный алкоголь на 2,2 миллиона рублей
    8-09-2017, 15:00
    За вечер двое пьяных брянцев совершили налет на два цветочных ларька
    8-09-2017, 14:20
    Под Дубровкой Lexus протаранил «ВАЗ» и вылетел в кювет
    8-09-2017, 13:40
    Брянец не смог вернуть 236 тысяч рублей за сломавшийся смартфон
    8-09-2017, 13:34
    Генсек Европейской Федерации Журналистов вступился за клинцовского коллегу
    8-09-2017, 13:06
    Народный артист России Виталий Воробьев возглавил Брянский цирк
    8-09-2017, 12:30
    В Брянске завершили расследование дела о резне в общежитии
    8-09-2017, 12:00
    Минимальный месячный набор продуктов для брянцев оценили 3493,75 рубля
    8-09-2017, 11:30
    В Брянске столкнулись маршрутка № 47 и Chevrolet: ранена девушка
    8-09-2017, 11:08
    Центр Брянска встал в пробках
    8-09-2017, 11:00
    Анатолий Сафронов из Брянского кардиодиспансера стал заслуженным врачом РФ
    8-09-2017, 10:30
    Брянские девушки стали третьими на фестивале «Красота. Грация. Идеал» (ФОТО)
    8-09-2017, 10:00
    Пять человек ранены в ДТП на трассе Брянск – Новозыбков
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    8-09-2017, 16:24
    МегаФон вручил детскому благотворительному фонду сертификат на 1,6 млн. рублей
    8-09-2017, 10:34
    концерт DAVID GILMOUR: LIVE AT POMPEII эксклюзивно в кинотеатрах
    7-09-2017, 10:22
    Запуск опытно-исследовательской станции
    6-09-2017, 16:27
    Выгодные акции сентября в автосалоне "Брянск-Лада"
    6-09-2017, 15:31
    Автосалон "Брянск-Лада" приглашает в сервисный центр
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Народный артист России Виталий Воробьев возглавил Брянский цирк
    Новости Общество
    Брянский железнодорожник, терроризирующий соседей, отстоял свое доброе имя
    Общество О главном
    Брянец не смог вернуть 236 тысяч рублей за сломавшийся смартфон
    Происшествия О главном
    На станции Брянск-Льговский 13-летнему мальчику отрезало ногу
    Новости Происшествия
    На въезде в Брянск образовалась пробка из-за массового ДТП
    Новости партнёров
    Опора России
    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» предлагает в тестовом режиме сдать ЕГЭ на форуме «Город образования»

    «Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили победителей конкурса «Зеленый РЭС»

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).

    РЖД новости
    Два пригородных поезда не будут курсировать на участке Брянск-Орловский - Жуковка 5 сентября в связи с ремонтом пути

    Два пригородных поезда не будут курсировать на участке Брянск-Орловский - Жуковка 5 сентября в связи с ремонтом путиНа Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.

     

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.