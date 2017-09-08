Во дворе дома в Брянске нашли гранату Ф-1
Утром 10 сентября в Фокинском районе Брянска обнаружили гранату Ф-1.
Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, граната времен Великой Отечественной войны находилась на территории частного подворья.
На месте работала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 10.45 гранату изъяли и обезвредили.
Новости регионов
10 Сентября, 2017
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