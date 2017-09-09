На выезде из Дятьково загорелся «ГАЗ-66»
Утром 11 сентября на выезде из Дятьково загорелся грузовик «ГАЗ-66».
Пожар произошел около 7.50, сообщили в региональном ГУ МЧС. В 8.03, через пять минут после вызова, пожарные прибыли на место. На площади 2 квадратных метра горел моторный отсек грузовика.
«ГАЗ» потушили в 8.03. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
11 Сентября, 2017
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