Под Брянском 57-летний велосипедист погиб под колесами «ВАЗа»
В Брянском районе в результате ДТП погиб 57-летний велосипедист.
9 сентября около 19.45 на дороге Украина – Батагово велосипедиста сбил 33-летний водитель «ВАЗ-21074», который ехал от поселка Батагово в сторону трассы «Украина», сообщили в областной ГИБДД.
От травм велосипедист умер на месте ДТП.
Новости регионов
11 Сентября, 2017
|+19
|$57
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.