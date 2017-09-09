Животное отправило девушку-водителя в кювет под Брянском
На 38-м километре трассы Брянск – Дятьково девушка – водитель Mitsubishi Lancer попала в ДТП из-за животного.
Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 10 сентября около 9.50. 25-летняя водитель Mitsubishi Lancer ехала в сторону Брянска. Пытаясь уйти от столкновения с животным, которое внезапно выбежало на дорогу, она вылетела в кювет и врезалась в дерево.
Девушку госпитализировали с переломом грудного позвонка.
Новости регионов
11 Сентября, 2017
|+19
|$57
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.