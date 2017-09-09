«Асфальт срезали и испарились»: водители жалуются на пробки под Брянском

Застопорившиеся дорожные работы стали причиной крупных пробок под Брянском.

На нерасторопность дорожников автомобилисты жалуются в соцсетях. Так, вечером 10 сентября образовалась огромная пробка от Брянска в сторону Почепского района.

По словам водителей, ее причиной стал ремонтируемая дорога на мосту в Слободе.

«Асфальт срезали в Слободе, все объезжают», «Срезали две недели назад, знаки повесили и испарились», «Ехали в Брянск почти от Красного Рога и до Выгоничей на второй передаче, три аварии было, и плюс мост этот в конце», «Мост в Слободе две недели как срезали, так и оставили! А мы мучайся! Из- за него и пробки в обе стороны!» – возмущаются автомобилисты.

Когда завершится ремонт моста в Слободе, неизвестно.