На новозыбковской трассе зазевавшийся водитель устроил тройное ДТП
Тройное ДТП произошло на 28-м километре дороги Брянск – Новозыбков 10 сентября.
По данным областной ГИБДД, около 2.00 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Новозыбкова, отвлекся от управления и врезался в попутные «ВАЗ-21041-30» под управлением 52-летнего водителя и Audi 80, за рулем которой находилась 23-летняя девушка.
В результате аварии пострадали три человека.
34-летняя пассажирка Volkswagen Passat получила сотрясение головного мозга. У водителя «ВАЗа» ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб локтевого сустава, ушиб грудной клетки, ушиб тазобедренного сустава и ушиб нижней трети бедра. У 53-летнего пассажира «ВАЗа» сотрясение головного мозга.
Новости регионов
11 Сентября, 2017
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