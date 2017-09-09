В Белых Берегах пропал 79-летний грибник Николай Семененков

В Белых Берегах пропал 79-летний Николай Иванович Семененков.

Как рассказали родные Николая Семененкова на странице поселка в соцсети, он ушел из дома 10 сентября в 6.15, и до сих пор от него нет известий. По их словам, пенсионер мог отправиться за грибами, с собой он взял корзину.

Николай Семененков одет в камуфляжную куртку и резиновые сапоги. Более дух лет назад он перенес микроинфаркт.

Сейчас к поискам подключились полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».