В Белых Берегах пропал 79-летний грибник Николай Семененков
В Белых Берегах пропал 79-летний Николай Иванович Семененков.
Как рассказали родные Николая Семененкова на странице поселка в соцсети, он ушел из дома 10 сентября в 6.15, и до сих пор от него нет известий. По их словам, пенсионер мог отправиться за грибами, с собой он взял корзину.
Николай Семененков одет в камуфляжную куртку и резиновые сапоги. Более дух лет назад он перенес микроинфаркт.
Сейчас к поискам подключились полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».
Новости регионов
11 Сентября, 2017
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