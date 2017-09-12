55-летний курянин отобрал у брянского пенсионера телефон и 1700 рублей

55-летний житель Курской области, угрожая расправой, ограбил брянского пенсионера.

Инцидент произошел в деревне Косачи Жирятинского района. В полиции 80-летний местный житель рассказал, что неизвестный, пригрозив расправой, отобрал у него мобильный телефон и 1700 рублей.

По горячим следам задержать налетчика не удалось, сообщили в УМВД по Брянской области. Полицейские выяснили, что нападавший был не местным и после грабежа покинул Жирятинский район на машине.

В результате выяснилось, что на брянского пенсионера напал ранее неоднократно судимый 55-летний житель Курской области. По статье «Грабеж» ему грозит до семи лет заключения.