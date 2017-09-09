В Фокинском районе Брянска сгорело полдома
В Фокинском районе Брянска потушили пожар в частном доме по улице Трофименко.
О пожаре в региональное ГУ МЧС сообщили в 16.54. В 17.00 пожарные прибыли на место.
Пламя охватило половину двухквартирного жилого дома на площади 10 на 10 метров. Угрозы соседним строениям не было. В 17.20 пожар полностью потушили.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
11 Сентября, 2017
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