В Фокинском районе Брянска сгорело полдома

В Фокинском районе Брянска потушили пожар в частном доме по улице Трофименко.

О пожаре в региональное ГУ МЧС сообщили в 16.54. В 17.00 пожарные прибыли на место.

Пламя охватило половину двухквартирного жилого дома на площади 10 на 10 метров. Угрозы соседним строениям не было. В 17.20 пожар полностью потушили.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.