В Брянске эвакуировали посетителей всех крупных торговых центров
Вечером 11 сентября эвакуировали посетителей и персонал всех крупных торговых центров в Брянске.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, людей и сотрудников эвакуировали из «Аэропарка», «БУМ-сити», «Европы», гипермаркетов «Линия», ТРЦ Тимошковых, «Калиты», «Пятерочки», «Ленты» и других.
Горожане сообщают, что в правоохранительные органы поступила информация о готовящемся теракте. Также брянские соцсети наполонили сообщения о том, что «похожие эвакуации 10 и 11 сентября проходили в Омске, Уфе, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Стерлитамаке и в ряде других городов. Все началось после звонка телефонных террористов».
«Сказали, чтобы я вышла из здания. В здании бомба», «Мы пришли на «Оно» в кинотеатр в «Рай-парке». Не успел начаться – эвакуировали», «Показ «Матильды» сегодня намеренно сорвали телефонные террористы», «Вывели, сказали: учебная тревога», – рассказывают жители Брянска.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Новости регионов
12 Сентября, 2017
|+15
|$58
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.