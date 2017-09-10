В Брянске эвакуировали посетителей всех крупных торговых центров

Вечером 11 сентября эвакуировали посетителей и персонал всех крупных торговых центров в Брянске.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, людей и сотрудников эвакуировали из «Аэропарка», «БУМ-сити», «Европы», гипермаркетов «Линия», ТРЦ Тимошковых, «Калиты», «Пятерочки», «Ленты» и других.

Горожане сообщают, что в правоохранительные органы поступила информация о готовящемся теракте. Также брянские соцсети наполонили сообщения о том, что «похожие эвакуации 10 и 11 сентября проходили в Омске, Уфе, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Стерлитамаке и в ряде других городов. Все началось после звонка телефонных террористов».

«Сказали, чтобы я вышла из здания. В здании бомба», «Мы пришли на «Оно» в кинотеатр в «Рай-парке». Не успел начаться – эвакуировали», «Показ «Матильды» сегодня намеренно сорвали телефонные террористы», «Вывели, сказали: учебная тревога», – рассказывают жители Брянска.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.











