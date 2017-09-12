Поиск по сайту

В Белых Берегах пропавшего грибника нашли живым

Опубликовано Сегодня, 10:30

В Белых Берегах завершились поиски 79-летнего Николая Семененкова.

Напомним, пожилой мужчина пропал 10 сентября. Родные предположили, что он отправился за грибами.

Как рассказали родственники пенсионера, вечером 11 сентября его нашли полицейские. По их словам, Николай Семененков заблудился.

«Нашли! Слава Богу! Жив! Здоров! Заблудился. Спасибо нашей полиции!» – поблагодарили они правоохранителей.

 1090
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Белых Берегах пропал 79-летний грибник Николай Семененков
  • Пропавшего в Трубчевске Павла Ужакина нашли живым
  • Блуждавшего в брянском лесу калужского пенсионера нашли под Дятьково
  • Пропавшего в Брянске Сергея Подобедова нашли живым
  • Пропавшего под Брянском Алексея Галутву нашли живым
    • Новости регионов
    Обвиняемый в невыплате пособия по уходу за ребенком предстанет перед смоленским судом
    17:11:06 12-09-2017
    Генеральный директор одного из культурно-развлекательных центров Смоленска обвиняется в полной невыплате пособия по уходу за ребенком, об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
    В Смоленске учредителя коммерческой фирмы признали виновной в даче взятки
    16:45:57 12-09-2017
    Суд Смоленской области признал виновной в даче взятки бывшему начальнику департамента Смоленской области по социальному развитию учредительницу коммерческой фирмы, об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.
    В Ельнинском районе браконьер причинил ущерб на 20 тысяч рублей с лишним
    15:13:53 12-09-2017
    Жителю Ельнинского района грозит до двух лет заключения по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов (добыча) водных биологических ресурсов», об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Смоляне смогут увидеть ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
    14:34:15 12-09-2017
    19 сентября в Смоленск по благословению патриарха Кирилла прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
    Рэкет в Ярцевском районе. Банда вымогателей ответит в суде
    13:01:47 12-09-2017
    Следователи УМВД региона направили в суд уголовное дело шести жителей Ярцевского района, обвиняемых в вымогательстве, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    Жители домов улицы Соболева в Смоленске остались без холодной воды
    12:15:32 12-09-2017
    Работники «Горводоканала» проводят 12 сентября в Смоленске внеплановые ремонтные работы на водопроводной сети, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    12 Сентября, 2017
    		 +20 $58€69
    Лента новостей
    Сегодня, 18:20
    В Брянской области прогнозируют грозы и сильный ветер
    Сегодня, 18:10
    В Брянске пройдет Международный слет геральдистов
    Сегодня, 17:40
    Пообещавший «ураган скидок» супермаркет техники обманул брянцев
    Сегодня, 17:00
    В брянском военном городке УК обобрала жильцов на миллион рублей
    Сегодня, 16:20
    В Брянске пенсионеров изгнали от ворот Центрального рынка
    Сегодня, 15:40
    О деле бывшего брянского зампрокурора рассказали на «России 24» (ВИДЕО)
    Сегодня, 15:00
    В брянских храмах помолились за алкоголиков
    Сегодня, 14:20
    Брянец заплатил 60 тысяч рублей налогов ради заграничных командировок
    Сегодня, 13:40
    В Брянске водитель «ВАЗа» сбил пешехода – у мужчины переломы ребер
    Сегодня, 13:00
    Полиция ищет виновника массовой эвакуации из ТЦ в Брянске
    Сегодня, 12:30
    Фонтан на набережной в Брянске украсили «шаром» (ФОТО)
    Сегодня, 12:00
    Под Брянском столкнулись Audi Q5 и «УАЗ»: ранены трое
    Сегодня, 11:30
    Брянцев просят сколотить будки для собачьего приюта
    Сегодня, 11:00
    В Фокино провожатый зарезал агрессивного посетителя кафе
    Сегодня, 10:30
    В Белых Берегах пропавшего грибника нашли живым
    Сегодня, 10:00
    «Было жутковато»: брянцы – об эвакуации из торговых центров (ВИДЕО)
    Сегодня, 09:30
    55-летний курянин отобрал у брянского пенсионера телефон и 1700 рублей
    Сегодня, 09:00
    Школьник из Стародуба, победивший в конкурсе, отправится в круиз
    Сегодня, 08:30
    Брянские женщины, дети и безработные стали реже совершать преступления
    Сегодня, 08:00
    В Брянске пенсионерка сдала в полицию винтовку и 37 патронов
    Вчера, 23:50
    В Брянске эвакуировали посетителей всех крупных торговых центров (ФОТО)
    Вчера, 19:05
    В Фокинском районе Брянска сгорело полдома
    Вчера, 19:00
    На новозыбковской трассе зазевавшийся водитель устроил тройное ДТП
    Вчера, 18:20
    В Белых Берегах пропал 79-летний грибник Николай Семененков
    Вчера, 17:40
    Единороссы поблагодарили брянцев за доверие
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 17:07
    Александр Богомаз: «На каждом из вас лежит большая ответственность по сохранению и приумножению нашего достояния, нашей гордости — брянского леса!»
    Сегодня, 17:02
    В Брянской области продолжается масштабный ремонт дорог
    Сегодня, 14:50
    Финансово грамотнее. Станут брянские школьники и их родители
    Сегодня, 12:33
    Мглинчанин получил судимость за попытку кражи удобрений с мираторговской фермы
    Сегодня, 10:47
    Брянск стал столицей русского родео
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В Брянске эвакуировали посетителей всех крупных торговых центров
    Политика О главном
    Три года «эффективного управления»: в брянском правительстве перечислили достижения Богомаза
    Политика О главном
    Брянцы проголосовали за Пайкина, Гавричкова и Башлакова
    Происшествия О главном
    Неизвестные пытались осушить озеро в Стародубе
    Новости Происшествия
    Пропавшего в Трубчевске Павла Ужакина нашли живым
    Новости партнёров
    Опора России
    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения в ходе единого дня голосования

    «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориально избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили победителей конкурса «Зеленый РЭС»

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).

    РЖД новости
    Два пригородных поезда не будут курсировать на участке Брянск-Орловский - Жуковка 5 сентября в связи с ремонтом пути

    Два пригородных поезда не будут курсировать на участке Брянск-Орловский - Жуковка 5 сентября в связи с ремонтом путиНа Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.

     

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.