В Белых Берегах пропавшего грибника нашли живым

В Белых Берегах завершились поиски 79-летнего Николая Семененкова.

Напомним, пожилой мужчина пропал 10 сентября. Родные предположили, что он отправился за грибами.

Как рассказали родственники пенсионера, вечером 11 сентября его нашли полицейские. По их словам, Николай Семененков заблудился.

«Нашли! Слава Богу! Жив! Здоров! Заблудился. Спасибо нашей полиции!» – поблагодарили они правоохранителей.