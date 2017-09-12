Поиск по сайту

«Было жутковато»: брянцы – об эвакуации из торговых центров

Опубликовано Сегодня, 10:00

Жители Брянска в соцсетях обсуждают массовую эвакуацию.

Напомним, поздно вечером 11 сентября эвакуировали посетителей и персонал всех крупных торговых центров Брянска.

На местах работали полицейские и сотрудники оперативных служб. Сотни людей вывели на улицу.

«Я работаю в «Ленте». Было как-то жутковато», «Сказали, что телефонные террористы звонили, сказали, мол, где-то бомба», «В рабочей форме и без личных вещей. Ждала около ТРЦ два часа. Сказали, что надолго», «Была в «Аэропарке», в «Ленте», во время эвакуации. К тому времени, как мы выходили, были закрыты уже все магазины. Вроде паники никакой не было. Мы даже ничего сначала не поняли», – рассказывают горожане.

При этом брянцы отмечают, что работников магазинов вынудили несколько часов провести на улице в легкой одежде и без личных вещей.

«В «Аэропарке» абсолютно наплевательское отношение к персоналу: объявили учебную эвакуацию, все спокойно вышли. Посетители, само собой, поехали домой, а сотрудникам сказали, что скоро можно будет войти. Персонал вышел еще в светлое и теплое время дня, в легкой одежде (футболках, блузках), большинство без личных вещей, денег и ключей. Через час ожидания стало понятно, что это не учение, обратно не запускают, уже говорят, что это надолго, может, даже до утра. А люди стоят и мерзнут, не имея никакой возможности уехать домой. Естественно, никакой помощи им не оказано», «Могли бы людей с самого начала предупредить, что эвакуируют часа на два-три. А то сначала типа учебника, а потом уже бомба.  И люди стояли на улице мерзли», «Я сотрудник «Аэро». Изначально нам сказали, что тревога не учебная, назад нас не пустят», – жалуются брянцы.

Брянский блогер Владимир Чесалин снял на видео происходившее у «БУМ-сити» в Бежицком районе.

«Местность обследуют кинологи с собаками. Продавцы стоят на улице, боясь за кассы и личные вещи, оставленные в спешке. Никто не знает, когда разрешат их забрать», – сообщил он.

В региональных УМВД и ГУ МЧС ситуацию по-прежнему не комментируют.

 3160
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске эвакуировали посетителей всех крупных торговых центров
  • Из-за угрозы взрыва в Брянске эвакуировали людей из двух ТЦ Тимошковых
  • Брянцы сократили траты на покупку мебели и электроники
  • В Брянске задержали мужчину, укравшего женские вещи
  • В торговых центрах в Брянской области нарушали требования пожарной безопасности
    • Новости регионов
    Обвиняемый в невыплате пособия по уходу за ребенком предстанет перед смоленским судом
    17:11:06 12-09-2017
    Генеральный директор одного из культурно-развлекательных центров Смоленска обвиняется в полной невыплате пособия по уходу за ребенком, об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
    В Смоленске учредителя коммерческой фирмы признали виновной в даче взятки
    16:45:57 12-09-2017
    Суд Смоленской области признал виновной в даче взятки бывшему начальнику департамента Смоленской области по социальному развитию учредительницу коммерческой фирмы, об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.
    В Ельнинском районе браконьер причинил ущерб на 20 тысяч рублей с лишним
    15:13:53 12-09-2017
    Жителю Ельнинского района грозит до двух лет заключения по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов (добыча) водных биологических ресурсов», об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Смоляне смогут увидеть ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
    14:34:15 12-09-2017
    19 сентября в Смоленск по благословению патриарха Кирилла прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
    Рэкет в Ярцевском районе. Банда вымогателей ответит в суде
    13:01:47 12-09-2017
    Следователи УМВД региона направили в суд уголовное дело шести жителей Ярцевского района, обвиняемых в вымогательстве, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    Жители домов улицы Соболева в Смоленске остались без холодной воды
    12:15:32 12-09-2017
    Работники «Горводоканала» проводят 12 сентября в Смоленске внеплановые ремонтные работы на водопроводной сети, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    12 Сентября, 2017
    		 +20 $58€69
    Лента новостей
    Сегодня, 18:20
    В Брянской области прогнозируют грозы и сильный ветер
    Сегодня, 18:10
    В Брянске пройдет Международный слет геральдистов
    Сегодня, 17:40
    Пообещавший «ураган скидок» супермаркет техники обманул брянцев
    Сегодня, 17:00
    В брянском военном городке УК обобрала жильцов на миллион рублей
    Сегодня, 16:20
    В Брянске пенсионеров изгнали от ворот Центрального рынка
    Сегодня, 15:40
    О деле бывшего брянского зампрокурора рассказали на «России 24» (ВИДЕО)
    Сегодня, 15:00
    В брянских храмах помолились за алкоголиков
    Сегодня, 14:20
    Брянец заплатил 60 тысяч рублей налогов ради заграничных командировок
    Сегодня, 13:40
    В Брянске водитель «ВАЗа» сбил пешехода – у мужчины переломы ребер
    Сегодня, 13:00
    Полиция ищет виновника массовой эвакуации из ТЦ в Брянске
    Сегодня, 12:30
    Фонтан на набережной в Брянске украсили «шаром» (ФОТО)
    Сегодня, 12:00
    Под Брянском столкнулись Audi Q5 и «УАЗ»: ранены трое
    Сегодня, 11:30
    Брянцев просят сколотить будки для собачьего приюта
    Сегодня, 11:00
    В Фокино провожатый зарезал агрессивного посетителя кафе
    Сегодня, 10:30
    В Белых Берегах пропавшего грибника нашли живым
    Сегодня, 10:00
    «Было жутковато»: брянцы – об эвакуации из торговых центров (ВИДЕО)
    Сегодня, 09:30
    55-летний курянин отобрал у брянского пенсионера телефон и 1700 рублей
    Сегодня, 09:00
    Школьник из Стародуба, победивший в конкурсе, отправится в круиз
    Сегодня, 08:30
    Брянские женщины, дети и безработные стали реже совершать преступления
    Сегодня, 08:00
    В Брянске пенсионерка сдала в полицию винтовку и 37 патронов
    Вчера, 23:50
    В Брянске эвакуировали посетителей всех крупных торговых центров (ФОТО)
    Вчера, 19:05
    В Фокинском районе Брянска сгорело полдома
    Вчера, 19:00
    На новозыбковской трассе зазевавшийся водитель устроил тройное ДТП
    Вчера, 18:20
    В Белых Берегах пропал 79-летний грибник Николай Семененков
    Вчера, 17:40
    Единороссы поблагодарили брянцев за доверие
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 17:07
    Александр Богомаз: «На каждом из вас лежит большая ответственность по сохранению и приумножению нашего достояния, нашей гордости — брянского леса!»
    Сегодня, 17:02
    В Брянской области продолжается масштабный ремонт дорог
    Сегодня, 14:50
    Финансово грамотнее. Станут брянские школьники и их родители
    Сегодня, 12:33
    Мглинчанин получил судимость за попытку кражи удобрений с мираторговской фермы
    Сегодня, 10:47
    Брянск стал столицей русского родео
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В Брянске эвакуировали посетителей всех крупных торговых центров
    Политика О главном
    Три года «эффективного управления»: в брянском правительстве перечислили достижения Богомаза
    Политика О главном
    Брянцы проголосовали за Пайкина, Гавричкова и Башлакова
    Происшествия О главном
    Неизвестные пытались осушить озеро в Стародубе
    Новости Происшествия
    Пропавшего в Трубчевске Павла Ужакина нашли живым
    Новости партнёров
    Опора России
    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения в ходе единого дня голосования

    «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориально избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили победителей конкурса «Зеленый РЭС»

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).

    РЖД новости
    Два пригородных поезда не будут курсировать на участке Брянск-Орловский - Жуковка 5 сентября в связи с ремонтом пути

    Два пригородных поезда не будут курсировать на участке Брянск-Орловский - Жуковка 5 сентября в связи с ремонтом путиНа Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.

     

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.