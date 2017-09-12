«Было жутковато»: брянцы – об эвакуации из торговых центров

Жители Брянска в соцсетях обсуждают массовую эвакуацию.

Напомним, поздно вечером 11 сентября эвакуировали посетителей и персонал всех крупных торговых центров Брянска.

На местах работали полицейские и сотрудники оперативных служб. Сотни людей вывели на улицу.

«Я работаю в «Ленте». Было как-то жутковато», «Сказали, что телефонные террористы звонили, сказали, мол, где-то бомба», «В рабочей форме и без личных вещей. Ждала около ТРЦ два часа. Сказали, что надолго», «Была в «Аэропарке», в «Ленте», во время эвакуации. К тому времени, как мы выходили, были закрыты уже все магазины. Вроде паники никакой не было. Мы даже ничего сначала не поняли», – рассказывают горожане.

При этом брянцы отмечают, что работников магазинов вынудили несколько часов провести на улице в легкой одежде и без личных вещей.

«В «Аэропарке» абсолютно наплевательское отношение к персоналу: объявили учебную эвакуацию, все спокойно вышли. Посетители, само собой, поехали домой, а сотрудникам сказали, что скоро можно будет войти. Персонал вышел еще в светлое и теплое время дня, в легкой одежде (футболках, блузках), большинство без личных вещей, денег и ключей. Через час ожидания стало понятно, что это не учение, обратно не запускают, уже говорят, что это надолго, может, даже до утра. А люди стоят и мерзнут, не имея никакой возможности уехать домой. Естественно, никакой помощи им не оказано», «Могли бы людей с самого начала предупредить, что эвакуируют часа на два-три. А то сначала типа учебника, а потом уже бомба. И люди стояли на улице мерзли», «Я сотрудник «Аэро». Изначально нам сказали, что тревога не учебная, назад нас не пустят», – жалуются брянцы.

Брянский блогер Владимир Чесалин снял на видео происходившее у «БУМ-сити» в Бежицком районе.

«Местность обследуют кинологи с собаками. Продавцы стоят на улице, боясь за кассы и личные вещи, оставленные в спешке. Никто не знает, когда разрешат их забрать», – сообщил он.

В региональных УМВД и ГУ МЧС ситуацию по-прежнему не комментируют.