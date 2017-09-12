Под Брянском столкнулись Audi Q5 и «УАЗ»: ранены трое

Три человека пострадали в результате столкновения Audi Q5 и «УАЗа» под Брянском.

Авария произошла 11 сентября около 17.40 на 17-м километре дороги «Обход Брянска». По предварительной информации брянской полиции, водитель Audi Q5, двигавшийся в сторону Брянска, выехал на встречную полосу и протаранил «УАЗ-3962», водитель которого поворачивал налево.

33-летний пассажир «УАЗа» получил ушибленную рану теменной области. У 32-летнего пассажира «УАЗа» ушибленная рана лба.

Также пострадала 29-летняя пассажирка Audi – у нее ушиб грудной клетки.