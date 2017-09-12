Под Брянском столкнулись Audi Q5 и «УАЗ»: ранены трое
Три человека пострадали в результате столкновения Audi Q5 и «УАЗа» под Брянском.
Авария произошла 11 сентября около 17.40 на 17-м километре дороги «Обход Брянска». По предварительной информации брянской полиции, водитель Audi Q5, двигавшийся в сторону Брянска, выехал на встречную полосу и протаранил «УАЗ-3962», водитель которого поворачивал налево.
33-летний пассажир «УАЗа» получил ушибленную рану теменной области. У 32-летнего пассажира «УАЗа» ушибленная рана лба.
Также пострадала 29-летняя пассажирка Audi – у нее ушиб грудной клетки.
Новости регионов
12 Сентября, 2017
|+20
|$58
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориально избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.