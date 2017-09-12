В Брянске водитель «ВАЗа» сбил пешехода – у мужчины переломы ребер
В Бежицком районе Брянска 38-летний мужчина попал под «ВАЗ».
11 сентября около 20.18 у дома № 28 по улице Орловской пешехода сбил 36-летний водитель «ВАЗ-21150», который ехал от улицы III Интернационала в сторону улицы Металлистов. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
Его госпитализировали с множественными переломами ребер.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
12 Сентября, 2017
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