В Брянске водитель «ВАЗа» сбил пешехода – у мужчины переломы ребер

В Бежицком районе Брянска 38-летний мужчина попал под «ВАЗ».

11 сентября около 20.18 у дома № 28 по улице Орловской пешехода сбил 36-летний водитель «ВАЗ-21150», который ехал от улицы III Интернационала в сторону улицы Металлистов. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Его госпитализировали с множественными переломами ребер.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.