Полиция ищет виновника массовой эвакуации из ТЦ в Брянске
Причиной массовой эвакуации людей из торговых центров Брянска стало сообщение о возможных взрывах.
В УМВД Брянска поступил звонок с информацией об обнаружении подозрительных предметов в крупных торговых центрах.
Напомним, поздно вечером 11 сентября из ТЦ эвакуировали посетителей и персонал. Обследование зданий длилось несколько часов.
Сейчас брянские полицейские устанавливают личность звонившего.
Новости регионов
12 Сентября, 2017
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