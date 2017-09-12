Полиция ищет виновника массовой эвакуации из ТЦ в Брянске

Причиной массовой эвакуации людей из торговых центров Брянска стало сообщение о возможных взрывах.

В УМВД Брянска поступил звонок с информацией об обнаружении подозрительных предметов в крупных торговых центрах.

Напомним, поздно вечером 11 сентября из ТЦ эвакуировали посетителей и персонал. Обследование зданий длилось несколько часов.

Сейчас брянские полицейские устанавливают личность звонившего.