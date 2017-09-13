Из автомагазина в Брянске украли 21 тысячу рублей
В Брянске ограбили магазин автозапчастей.
Как сообщили в региональном УМВД, ночью 9 сентября злоумышленник пробрался в магазин, расположенный в Володарском районе, и украл из кассы 21 тысячу рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался 21-летний знакомый сотрудницы магазина. Он заходил к подруге в конце рабочего дня и заметил, что в магазине не работает сигнализация.
По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
13 Сентября, 2017
|+18
|$58
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориально избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.