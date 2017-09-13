Из автомагазина в Брянске украли 21 тысячу рублей

В Брянске ограбили магазин автозапчастей.

Как сообщили в региональном УМВД, ночью 9 сентября злоумышленник пробрался в магазин, расположенный в Володарском районе, и украл из кассы 21 тысячу рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался 21-летний знакомый сотрудницы магазина. Он заходил к подруге в конце рабочего дня и заметил, что в магазине не работает сигнализация.

По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.