В Дятьковском районе пропал 80-летний Илья Цыганков

В Дятьковском районе пропал 80-летний Илья Иванович Цыганков.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о информация о пропавшем пенсионере поступила 12 сентября в 18.25. Пожилой мужичина пропал в лесном массиве в районе поселка Старь.

Пенсионера ищут полицейские, кинологи, лесничие, спасатели и добровольцы – всего 36 человек, задействовано девять единиц техники и шесть собак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ильи Цыганкова, просят звонить в ГУ МЧС по Брянской области по телефону 01, с мобильного телефона – 101 и 112. Телефон доверия 8 (4832) 599-000.