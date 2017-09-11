В Дятьковском районе пропал 80-летний Илья Цыганков
В Дятьковском районе пропал 80-летний Илья Иванович Цыганков.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о информация о пропавшем пенсионере поступила 12 сентября в 18.25. Пожилой мужичина пропал в лесном массиве в районе поселка Старь.
Пенсионера ищут полицейские, кинологи, лесничие, спасатели и добровольцы – всего 36 человек, задействовано девять единиц техники и шесть собак.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ильи Цыганкова, просят звонить в ГУ МЧС по Брянской области по телефону 01, с мобильного телефона – 101 и 112. Телефон доверия 8 (4832) 599-000.
Новости регионов
13 Сентября, 2017
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