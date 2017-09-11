В Дятьковском районе пропал 60-летний Леонид Лукашин
В поселке Любохна Дятьковского района пропал 60-летний Леонид Александрович Лукашин.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», дезориентированный пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 17 августа.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, седые волосы с залысинами, седые усы.
Был одет в синие джинсы, черную водолазку, синюю джинсовую куртку, черную кепку и синие кроссовки с белыми полосками.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Леонида Лукашина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Также, напомним, в Дятьковском районе ведутся поиски 80-летнего Ильи Цыганкова, пропавшего у поселка Старь.
Новости регионов
13 Сентября, 2017
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