В Дятьковском районе пропал 60-летний Леонид Лукашин

В поселке Любохна Дятьковского района пропал 60-летний Леонид Александрович Лукашин.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», дезориентированный пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 17 августа.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, седые волосы с залысинами, седые усы.

Был одет в синие джинсы, черную водолазку, синюю джинсовую куртку, черную кепку и синие кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Леонида Лукашина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

Также, напомним, в Дятьковском районе ведутся поиски 80-летнего Ильи Цыганкова, пропавшего у поселка Старь.