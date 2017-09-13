Ночью в Бежице сгорел гараж с «Нивой»

В результате пожара в Бежицком районе Брянска сгорел гараж и «Нива».

Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, сообщение о пожаре на улице Фабричной поступило 13 сентября в 2.02. Через девять минут пожарные прибыли на место. Горела крыша гаража. Внутри находилась «Нива».

Пожар потушили в 2.32. Как пояснили в МЧС, машина сгорела.

В результате ЧП никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.