Ночью в Бежице сгорел гараж с «Нивой»
В результате пожара в Бежицком районе Брянска сгорел гараж и «Нива».
Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, сообщение о пожаре на улице Фабричной поступило 13 сентября в 2.02. Через девять минут пожарные прибыли на место. Горела крыша гаража. Внутри находилась «Нива».
Пожар потушили в 2.32. Как пояснили в МЧС, машина сгорела.
В результате ЧП никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
13 Сентября, 2017
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