Пять человек эвакуировали из-за задымления в девятиэтажке в Брянске
Из-за задымления в подъезде эвакуировали пятерых жильцов девятиэтажного дома в Советском районе Брянска.
Утром 13 сентября произошло короткое замыкание проводки в электросчетчике в подъезде девятиэтажки по улице Брянского Фронта, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожарные прибыли на место в 9.00, через шесть минут после вызова. Из-за сильного задымления пятерых жильцов подъезда эвакуировали.
Возгорание ликвидировали в 9.07. По данным МЧС, пострадавших нет.
Новости регионов
13 Сентября, 2017
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