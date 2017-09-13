Пять человек эвакуировали из-за задымления в девятиэтажке в Брянске

Из-за задымления в подъезде эвакуировали пятерых жильцов девятиэтажного дома в Советском районе Брянска.

Утром 13 сентября произошло короткое замыкание проводки в электросчетчике в подъезде девятиэтажки по улице Брянского Фронта, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожарные прибыли на место в 9.00, через шесть минут после вызова. Из-за сильного задымления пятерых жильцов подъезда эвакуировали.

Возгорание ликвидировали в 9.07. По данным МЧС, пострадавших нет.