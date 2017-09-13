В Дятьково 22-летний водитель Chery въехал в забор
22-летний водитель Chery получил тяжелые травмы, въехав в забор в Дятьково.
Авария произошла 12 сентября около 21.20 на улице Ленина. Как сообщили в областной ГИБДД, автомобилист ехал от площади Ленина к улице Луначарского и, не справившись с управлением, врезался в ограждение.
Его госпитализировали с переломом голени, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом предплечья.
Новости регионов
13 Сентября, 2017
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