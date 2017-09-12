21 летнего брянца задержали с поличным при краже велосипедов
В Брянске с поличным задержали 21-летнего серийного похитителя велосипедов.
Как сообщили в региональном УМВД, во время патрулирования двое полицейских заметили подозрительного молодого человека. Поздним вечером тот передвигался по улице на велосипеде, а рядом с собой вез еще один.
На вопросы правоохранителей велосипедист ответить не смог. Растерявшись, он вскоре сознался в краже.
Выяснилось, что велосипеды молодой житель Советского района украл из подъезда дома в Володарском районе. В ходе расследования была установлена его причастность к еще двум кражам.
Брянцу грозит до пяти лет заключения. Следственные действия продолжаются, отметили в УМВД.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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