21 летнего брянца задержали с поличным при краже велосипедов

В Брянске с поличным задержали 21-летнего серийного похитителя велосипедов.

Как сообщили в региональном УМВД, во время патрулирования двое полицейских заметили подозрительного молодого человека. Поздним вечером тот передвигался по улице на велосипеде, а рядом с собой вез еще один.

На вопросы правоохранителей велосипедист ответить не смог. Растерявшись, он вскоре сознался в краже.

Выяснилось, что велосипеды молодой житель Советского района украл из подъезда дома в Володарском районе. В ходе расследования была установлена его причастность к еще двум кражам.

Брянцу грозит до пяти лет заключения. Следственные действия продолжаются, отметили в УМВД.