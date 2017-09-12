В Брянске пропала глухонемая Валентина Новикова

В Брянске пропала Валентина Николаевна Новикова 1947 года рождения.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз 70-летнюю пенсионерку видели 12 сентября. Женщина глухонемая.

Приметы: рост 164 сантиметра, короткие рыжие волосы с проседью, серые глаза.

Была одета в темное трико, черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Новиковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.