В Брянске пропала 80-летняя Галина Кулаева
11 сентября в Брянске пропала 80-летняя Галина Павловна Кулаева.
Пожилая женщина дезориентирована и нуждается медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы: рост 165 сантиметров, седые волосы, голубые глаза.
Была одета в удлиненный темно-зеленый жакет, черную юбку, синие гольфы до колена и синие шлепанцы.
С собой имела небольшую черную женскую сумку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Кулаевой просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Также, напомним, сейчас ведутся поиски глухонемой пенсионерки Валентины Новиковой, пропавшей в Брянске 12 сентября.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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