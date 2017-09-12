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В Брянске пропала 80-летняя Галина Кулаева

Опубликовано Вчера, 23:25

11 сентября в Брянске пропала 80-летняя Галина Павловна Кулаева.

Пожилая женщина дезориентирована и нуждается медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165 сантиметров, седые волосы, голубые глаза.

Была одета в удлиненный темно-зеленый жакет, черную юбку, синие гольфы до колена и синие шлепанцы.

С собой имела небольшую черную женскую сумку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Кулаевой просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

Также, напомним, сейчас ведутся поиски глухонемой пенсионерки Валентины Новиковой, пропавшей в Брянске 12 сентября.

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