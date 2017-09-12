Пропавшую в Брянске глухонемую Валентину Новикову нашли живой

Ленинский райсуд Смоленска признал виновным местного жителя, угнавшего автомобиль с территории автомойки, и приговорил его к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.