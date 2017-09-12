Пропавшую в Брянске глухонемую Валентину Новикову нашли живой
В Брянске успешно завершились поиски 70-летней Валентины Новиковой.
Напомним, глухонемая женщина пропала 12 сентября. Ее искали полицейские и добровольцы.
Ночью 14 сентября в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили: «Найдена. Жива».
Женщину передали медикам для оценки состояния ее здоровья.
Поиски 80-летней Галины Кулаевой, пропавшей в Брянске 11 сентября, продолжаются.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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