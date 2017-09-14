Под Брянском пьяный водитель «ВАЗа» устроил ДТП с «Пежо» и «ЗИЛом»

Пьяный 52-летний водитель «ВАЗа» устроил тройное ДТП под Брянском.

Авария произошла 13 сентября около 14.50 на 22-м километре дороги «Обход Брянска». По предварительной информации брянской полиции, водитель «ВАЗ-21093» ехал в сторону Смоленска и при несоблюдении дистанции протаранил Peugeot 307 под управлением 24-летнего водителя, который остановился для разворота.

От удара Peugeot врезался в грузовик «ЗИЛ», 51-летний водитель которого также остановился для разворота.

Водителя Peugeot госпитализировали с ушибом мягких тканей головы. Водителя «ВАЗа» госпитализировали с переломом голеностопа. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был пьян.