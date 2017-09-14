В Брянске из-за угрозы теракта оцепили жилой дом

14 сентября в Брянске вновь искали взрывное устройство.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, на этот раз из-за угрозы теракта обследовали подвал многоэтажного дома по улице Вяземского в Володарском районе.

На месте работали полицейские, кинологи, пожарные, спасатели, медики.

По предварительным данным, в правоохранительные органы вновь поступил анонимный звонок с сообщением о возможном взрыве.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Напомним, вечером 11 сентября эвакуации прошли во всех крупных торговых центрах Брянска. Как пояснил глава города Александр Хлиманков, «поступил анонимный звонок в службу МЧС, что торговый центр «Аэропарк» заминирован».

«Все наши службы сработали оперативно, были выведены жители из этих торговых центов, все торговые центры обследовали. Взрывных устройство обнаружено не было», – сообщил он.