В Брянске из-за угрозы теракта оцепили жилой дом
14 сентября в Брянске вновь искали взрывное устройство.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, на этот раз из-за угрозы теракта обследовали подвал многоэтажного дома по улице Вяземского в Володарском районе.
На месте работали полицейские, кинологи, пожарные, спасатели, медики.
По предварительным данным, в правоохранительные органы вновь поступил анонимный звонок с сообщением о возможном взрыве.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Напомним, вечером 11 сентября эвакуации прошли во всех крупных торговых центрах Брянска. Как пояснил глава города Александр Хлиманков, «поступил анонимный звонок в службу МЧС, что торговый центр «Аэропарк» заминирован».
«Все наши службы сработали оперативно, были выведены жители из этих торговых центов, все торговые центры обследовали. Взрывных устройство обнаружено не было», – сообщил он.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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