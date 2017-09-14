Поиск по сайту

В Брянске из-за угрозы теракта оцепили жилой дом

Опубликовано Сегодня, 14:20

14 сентября в Брянске вновь искали взрывное устройство.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, на этот раз из-за угрозы теракта обследовали подвал многоэтажного дома по улице Вяземского в Володарском районе.

На месте работали полицейские, кинологи, пожарные, спасатели, медики.

По предварительным данным, в правоохранительные органы вновь поступил анонимный звонок с сообщением о возможном взрыве.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Напомним, вечером 11 сентября эвакуации прошли во всех крупных торговых центрах Брянска. Как пояснил глава города Александр Хлиманков, «поступил анонимный звонок в службу МЧС, что торговый центр «Аэропарк» заминирован».

«Все наши службы сработали оперативно, были выведены жители из этих торговых центов, все торговые центры обследовали. Взрывных устройство обнаружено не было», – сообщил он.

 1510
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Власти рассказали о массовой эвакуации в Брянске 11 сентября
  • На Ермакова в Брянске нашли похожее на бомбу устройство
  • На Никитина в Брянске искали взрывное устройство
  • В «Линии» в центре Брянска искали взрывное устройство
  • «БУМ-сити» в Брянске оцепили из-за угрозы теракта
    • Новости регионов
    ДТП на пр. Гагарина в Смоленске. Chevrolet влетел в BMW GT
    15:51:31 14-09-2017
    Иномарка Chevrolet врезалась в автомобиль  BMW GT на проспекте Гагарина в областном центре 14 сентября, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Смоленские маршрутки заинтересовали сотрудников ГИБДД
    15:39:07 14-09-2017
    Маршрутные такси в Смоленске решили проверить работники регионального ГИБДД и организовали по такому случаю специальную операцию, об этом сообщили в тамошнем отделе пропаганды.
    90 юных смолян посещают новый детский сад №50 «Незабудка»
    14:43:30 14-09-2017
    В Заднепровском районе Смоленска открыли новый детский сад №50 «Незабудка», в заведении по поводу такого события провели торжественную церемонию, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
    Трудоустройству инвалидов – особое внимание
    13:57:12 14-09-2017
    В рамках рабочего совещания членов Администрации Смоленской области, прошедшего под председательством Губернатора Алексея Островского.
    Рабочее совещание членов Администрации Смоленской области
    13:53:13 14-09-2017
    Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе которого рассматривался вопрос развития противопожарной службы региона.
    В Смоленске пройдет «Кросс нации». Движение будет перекрыто
    13:28:33 14-09-2017
    Движение транспорта в центральной части Смоленска 16 сентября собираются перекрыть, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    14 Сентября, 2017
    		 +19 $58€70
    Лента новостей
    Сегодня, 15:40
    «Картофель – 14 кг, свекла – 4 кг»: клинцовской школе нечем кормить детей
    Сегодня, 15:20
    На набережной в Брянске запустили «фонтанчик-одуванчик» (ВИДЕО)
    Сегодня, 15:00
    В 3-й школе Брянска обрушился потолок
    Сегодня, 14:20
    В Брянске из-за угрозы теракта оцепили жилой дом
    Сегодня, 13:40
    Власти Брянска рассчитывают, что исторические дома спасут инвесторы
    Сегодня, 13:05
    В День города в Брянске перекроют движение (РАСПИСАНИЕ)
    Сегодня, 12:30
    Под Клинцами задержали пьяного рязанца, угнавшего «ВАЗ»
    Сегодня, 12:00
    На памятнике Могилевцевым в Брянске нагородили ошибок
    Сегодня, 11:30
    Ливневка и тротуары на Московском проспекте перешли в разряд долгостроев
    Сегодня, 11:00
    Пропавшую в Брянске глухонемую Валентину Новикову нашли живой
    Сегодня, 10:30
    В Брянске пассажиру обстрелянной ДПС «ГАЗели» дали почти четыре года
    Сегодня, 10:00
    Девушка на 39-й неделе беременности устроила ДТП у вокзала Брянск I
    Сегодня, 09:30
    21 летнего брянца задержали с поличным при краже велосипедов
    Сегодня, 09:00
    Хлиманков и Макаров надеются, что реконструкцию центра Брянска оценят потомки
    Сегодня, 08:30
    Дорога Брянск I – Брянск II: желание есть – денег нет
    Сегодня, 08:00
    «Сайт ваш не пашет»: брянцы раскритиковали сервис по отслеживанию автобусов
    Сегодня, 08:00
    Суд оценил дома, мешающие расширению дороги на Городище в Брянске
    Сегодня, 00:02
    Умер 40-летний брянский рекламщик Роман Сарамуд
    Вчера, 23:25
    В Брянске пропала 80-летняя Галина Кулаева
    Вчера, 23:18
    В Брянске пропала глухонемая Валентина Новикова
    Вчера, 19:37
    Светофор у площади Ленина в Брянске появится в 2018 году
    Вчера, 19:00
    Победителю конкурса компроматов на главного брянского полицейского вручат iPhone
    Вчера, 18:21
    В Брянске 21-летнего работника ООО «Веза» разорвало вентилятором
    Вчера, 18:05
    Мэр забыл, какова численность населения Брянска (ВИДЕО)
    Вчера, 17:40
    Глава и мэр Брянска отказались добровольно уходить в отставку (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 15:02
    Меры во избежание очереди на порты
    Сегодня, 14:04
    «МегаФон. Начинается с тебя»
    Сегодня, 10:40
    АПХ «Мираторг» заготовит более 220 тысяч тонн кормов для ферм КРС в Тульской области
    Вчера, 17:04
    «Женская солидарность в современном мире»
    Вчера, 09:48
    Время открывать «МИР»
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В Брянске эвакуировали посетителей всех крупных торговых центров
    Политика О главном
    Глава и мэр Брянска отказались добровольно уходить в отставку
    Происшествия О главном
    В Брянске 21-летнего работника ООО «Веза» разорвало вентилятором
    Политика О главном
    Брянцы проголосовали за Пайкина, Гавричкова и Башлакова
    Происшествия О главном
    Неизвестные пытались осушить озеро в Стародубе
    Новости партнёров
    Опора России
    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения в ходе единого дня голосования

    «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориально избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили победителей конкурса «Зеленый РЭС»

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).

    РЖД новости
    Два пригородных поезда не будут курсировать на участке Брянск-Орловский - Жуковка 5 сентября в связи с ремонтом пути

    Два пригородных поезда не будут курсировать на участке Брянск-Орловский - Жуковка 5 сентября в связи с ремонтом путиНа Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.

     

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.