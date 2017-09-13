В Стародубе автоугонщика поймали во время запуска двигателя

В Стародубе на скамье подсудимых оказался неудачливый 20-летний автоугонщик.

В конце июня около 4.00 на стоянке у многоквартирного дома в Стародубе молодой человек камнем разбил стекло водительской двери, проник в салон и попытался запустить двигатель автомобиля. В этот момент его задержали полицейские.

Как сообщили в региональной прокуратуре, по статье «Покушение на угон» суд приговорил жителя Стародуба к трем годам семи месяцам исправительной колонии общего режима.

Ранее молодой человек был судим за грабеж.