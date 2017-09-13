В Стародубе автоугонщика поймали во время запуска двигателя
В Стародубе на скамье подсудимых оказался неудачливый 20-летний автоугонщик.
В конце июня около 4.00 на стоянке у многоквартирного дома в Стародубе молодой человек камнем разбил стекло водительской двери, проник в салон и попытался запустить двигатель автомобиля. В этот момент его задержали полицейские.
Как сообщили в региональной прокуратуре, по статье «Покушение на угон» суд приговорил жителя Стародуба к трем годам семи месяцам исправительной колонии общего режима.
Ранее молодой человек был судим за грабеж.
Новости регионов
15 Сентября, 2017
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