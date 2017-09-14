Пропавшего под Дятьково пенсионера ищут четвертые сутки
В Дятьковском районе продолжаются поиски 80-летнего Ильи Цыганкова.
Пенсионер пропал 11 сентября в лесном массиве у поселка Старь. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 14 сентября в его поисках задействованы 72 человека и 14 единиц техники.
Илью Цыганкова ищут полицейские, пожарные и спасатели, лесничие, представители районной администрации и сотрудники регионального УФСИН.
Пока обнаружить пенсионера не удалось.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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