80-летнюю Галину Кулаеву, пропавшую в Брянске 11 сентября, нашли живой

80-летняя Галина Кулаева, пропавшая в Брянске, найдена.

Женщина жива, сообщили сегодня в поисковом отряде «Лиза Алерт». Дезориентированную пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи, искали с 11 сентября.

«Найдена. Жива. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации», – говорится в сообщении отряда «Лиза Алерт».

Ранее, напомним, стало известно, что живой удалось найти и глухонемую Валентину Новикову, пропавшую в Брянске 12 сентября. Поиски 80-летнего Ильи Цыганкова, пропавшего в лесу в Дятьковском районе, продолжаются.