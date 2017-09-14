80-летнюю Галину Кулаеву, пропавшую в Брянске 11 сентября, нашли живой
80-летняя Галина Кулаева, пропавшая в Брянске, найдена.
Женщина жива, сообщили сегодня в поисковом отряде «Лиза Алерт». Дезориентированную пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи, искали с 11 сентября.
«Найдена. Жива. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации», – говорится в сообщении отряда «Лиза Алерт».
Ранее, напомним, стало известно, что живой удалось найти и глухонемую Валентину Новикову, пропавшую в Брянске 12 сентября. Поиски 80-летнего Ильи Цыганкова, пропавшего в лесу в Дятьковском районе, продолжаются.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
|+18
|$58
|€70
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориально избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.