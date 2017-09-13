В Брянске водителя испугала заглянувшая в окно лошадь

Случай, произошедший 13 августа 2017 года на трассе М-1 «Беларусь», в результате которого погиб рабочий, как известно, на него наехал дорожный каток, не прошел мимо смоленских следователей, они завели уголовное дело, об этом сообщила их пресс-служба.