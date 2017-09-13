В Брянске водителя испугала заглянувшая в окно лошадь
В Брянске водителя напугала лошадь – участник дорожного движения.
Водитель иномарки и лошадь повстречались на улице Мичурина в Володарском районе Брянска. Животное внимательно посмотрело на автомобилиста сквозь лобовое стекло.
О пережитом ужасе водитель рассказал в соцсетях: «Голову поднял – сердце ушло вниз».
Интернет-пользователи восприняли ситуацию с юмором. «Документики», «А мог бы копытцом лягнуть», «Видел ее пару дней назад, питалась зеленью с нового кольца, которое возле баптистской церкви», – отмечают они.
Новости регионов
15 Сентября, 2017
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