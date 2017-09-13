На Московском проспекте Брянска мотоциклист протаранил троллейбус

21-летний мотоциклист пострадал в результате столкновения с троллейбусом в Брянске.

14 сентября около 9.25 у дома № 1 по проспекту Московскому в Фокинском районе 21-летний водитель мотоцикла Honda протаранил троллейбус № 2 с 40 пассажирами. Как сообщили в городском ОГИБДД, мотоциклист двигался от улицы Шолохова к улице Калинина. Троллейбус стоял на остановке.

Водителя мотоцикла госпитализировали с ушибом правого плечевого сустава.