На Московском проспекте Брянска мотоциклист протаранил троллейбус
21-летний мотоциклист пострадал в результате столкновения с троллейбусом в Брянске.
14 сентября около 9.25 у дома № 1 по проспекту Московскому в Фокинском районе 21-летний водитель мотоцикла Honda протаранил троллейбус № 2 с 40 пассажирами. Как сообщили в городском ОГИБДД, мотоциклист двигался от улицы Шолохова к улице Калинина. Троллейбус стоял на остановке.
Водителя мотоцикла госпитализировали с ушибом правого плечевого сустава.
Новости регионов
15 Сентября, 2017
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