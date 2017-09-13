Потерявшихся под Брянском пенсионеров-грибников спасли вместе с грибами
В Брянском районе спасли заблудившихся грибников.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионеры Александр Васильевич и Надежда Николаевна 14 сентября заблудились недалеко от села Лесное.
Их искали в ночь на 15 сентября. Сегодня в отряде «Лиза Алерт» сообщили, что поиски благополучно завершились.
Пенсионеров вывела из леса поисковая группа отряда.
Несмотря на чрезвычайную ситуацию, собранные грибы пенсионеры не бросили – их доставили домой с лесным «уловом».
Новости регионов
15 Сентября, 2017
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