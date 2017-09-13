Жители Карачевского района и Нижегородской области встретились в ДТП в Брянске

Жители Карачевского района и Нижегородской области устроили ДТП на Московском проспекте Брянска.

14 сентября около 8.05 у дома № 84 по Московскому проспекту столкнулись Volkswagen Polo и Audi 80.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 28-летний житель Нижегородской области за рулем Volkswagen Polo ехал от улицы Новозыбковской. При развороте он врезался в Audi 80, 35-летний водитель которой, житель Карачевского района, двигался во встречном направлении со стороны улицы Дзержинского к улице Новозыбковской.

Водители разошлись с миром, однако вечером житель Карачевского района обратился за медицинской помощью. В 5-й поликлинике у него диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.