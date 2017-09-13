В Брянске два дерева рухнули на припаркованные машины

15 сентября в Фокинском районе Брянска два дерева рухнули на припаркованные автомобили.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, ЧП произошло в районе Дворца культуры железнодорожников.

Основной удар принял на себя Renault Fluence – фрагменты деревьев раздавили капот. Также досталось еще одному Renault, припаркованному рядом.

«Ветер, треск. И бабах. Будьте осторожны», – предупреждает автор снимков.







