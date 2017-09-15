В Брянске ищут очевидцев ДТП на Авиационной

Полиция разыскивает очевидцев ДТП на улице Авиационной в Советском районе Брянска.

14 июня около 10.00 у дома № 28 по Авиационной неизвестный водитель при движении задним ходом сбил мужчину и скрылся. Пешеход получил тяжелые травмы.

Всех, кто располагает о случившемся какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61а, кабинет 2. Телефоны: 67-03-62, 8-919-191-18-25.