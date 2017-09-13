23-летний брянец украл и продал семь бритвенных станков
В Брянске задержали похитителя бритвенных станков.
Как сообщили в региональном УМВД, 11 сентября злоумышленник украл из магазина самообслуживания в Бежицком районе семь бритвенных станков. Размер ущерба превысил 3,5 тысячи рублей.
Подозреваемым оказался 23-летний житель Бежицы. Он рассказал, что бритвенные станки уже успел продать.
По статье «Кража» брянцу грозит до двух лет заключения.
Новости регионов
15 Сентября, 2017
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