23-летний брянец украл и продал семь бритвенных станков

В Брянске задержали похитителя бритвенных станков.

Как сообщили в региональном УМВД, 11 сентября злоумышленник украл из магазина самообслуживания в Бежицком районе семь бритвенных станков. Размер ущерба превысил 3,5 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Бежицы. Он рассказал, что бритвенные станки уже успел продать.

По статье «Кража» брянцу грозит до двух лет заключения.