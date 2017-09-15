Молдаванин незаконно вез через Брянск iPhone на полмиллиона рублей

Брянские таможенники обнаружили в поезде Кишинев – Москва пять коробок с iPhone, iPhone 5S и iPhone 6S.

В коробках, которые были спрятаны в межпотолочном пространстве купе, также находились зарядные устройства, USB-кабели, наушники и инструкции. Стоимость партии телефонов превысила полмиллиона рублей.

Перевозчиком iPhone себя признал гражданин Молдовы. В отношении пассажира поезда возбудили административное дело за сокрытие товаров от таможенного контроля. Коммерческую партию телефонов у него изъяли.