На трассе в Супонево на Hyundai упала береза

Очередное ДТП с участием поваленного дерева произошло в Брянской области в пятницу, 15 сентября.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на улице Шоссейной в Супонево на Hyundai упала береза. Дерево приземлилось на капот иномарки с московским и номерами.

«Не повезло... новая машинка превратилась в старую», «Не любит брянская земля москвичей», «Жалко березку, молоденькая совсем», «Там деревья сухие», – пишут интернет-пользователи.

Напомним, 15 сентября в Брянске два дерева обрушились на припаркованные в Фокинском районе Брянска автомобили.





