На трассе в Супонево на Hyundai упала береза
Очередное ДТП с участием поваленного дерева произошло в Брянской области в пятницу, 15 сентября.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на улице Шоссейной в Супонево на Hyundai упала береза. Дерево приземлилось на капот иномарки с московским и номерами.
«Не повезло... новая машинка превратилась в старую», «Не любит брянская земля москвичей», «Жалко березку, молоденькая совсем», «Там деревья сухие», – пишут интернет-пользователи.
Напомним, 15 сентября в Брянске два дерева обрушились на припаркованные в Фокинском районе Брянска автомобили.
Новости регионов
16 Сентября, 2017
|+7
|$58
|€69
Уверенность в возможности успешного выступления брянских боксёров на чемпионате мира, который пройдёт в 2019 году в Сочи, выразил генсек Федерации бокса России Умар Кремлёв на встрече с президентом Федерации бокса Брянской области Виктором Гринкевичем.
«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориально избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года.
В филиале ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" заканчивается подготовка к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
В этом году профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ в Брянском регионе Московской железной дороги стартовали в начале сентября.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.