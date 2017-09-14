На Литейной в Брянске сгорела машина
Днем 16 сентября в Бежицком районе сгорел автомобиль.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар случился на улице Литейной. Прибыв на место в 12.51, через три минуты после вызова, пожарные обнаружили, что пламя распространилась внутри машины.
В 12.24 автомобиль потушили. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.
Новости регионов
16 Сентября, 2017
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