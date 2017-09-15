В Брянске водитель «ВАЗа» сбил цыганку с ребенком
В Брянске женщина-цыганка и ребенок попали под колеса «ВАЗа».
ДТП произошло вечером 16 сентября на дороге между Володарским и Фокинским районами. Как рассказали в соцсетях очевидцы, женщина с ребенком переходили дорогу по «зебре» – водитель «ВАЗа» ехал на большой скорости.
Женщина и ребенок получили травмы – их отвезли больницу.
«Водилу атакует толпа цыган, несколько экипажей ДПС рядом», «Маленький такой, лежит на земле не шевелился», «Доставили их в областную больницу. Живы. С мальчиком все хорошо, а вот женщина в тяжелом состоянии», – также сообщают очевидцы.
Официальной инфорации о случившемся пока не поступало.
Новости регионов
17 Сентября, 2017
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