В Брянске водитель «ВАЗа» сбил цыганку с ребенком

В Брянске женщина-цыганка и ребенок попали под колеса «ВАЗа».

ДТП произошло вечером 16 сентября на дороге между Володарским и Фокинским районами. Как рассказали в соцсетях очевидцы, женщина с ребенком переходили дорогу по «зебре» – водитель «ВАЗа» ехал на большой скорости.

Женщина и ребенок получили травмы – их отвезли больницу.

«Водилу атакует толпа цыган, несколько экипажей ДПС рядом», «Маленький такой, лежит на земле не шевелился», «Доставили их в областную больницу. Живы. С мальчиком все хорошо, а вот женщина в тяжелом состоянии», – также сообщают очевидцы.

Официальной инфорации о случившемся пока не поступало.



