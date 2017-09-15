В День города в Брянске столкнулись 43-я маршрутка и две легковушки

Тройное ДТП произошло 17 Сентября на Московском проспекте Брянска.

Как сообщают очевидцы, около 15.00 в районе остановки «Западная» столкнулись маршрутное такси № 43, Renault и Volkswagen – автомобиль «Яндекс. Такси». Все машины – участники аварии получили кузовные повреждения.

Информации о причинах столкновения и числе пострадавших пока не поступало.



