В День города в Брянске столкнулись 43-я маршрутка и две легковушки
Тройное ДТП произошло 17 Сентября на Московском проспекте Брянска.
Как сообщают очевидцы, около 15.00 в районе остановки «Западная» столкнулись маршрутное такси № 43, Renault и Volkswagen – автомобиль «Яндекс. Такси». Все машины – участники аварии получили кузовные повреждения.
Информации о причинах столкновения и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
17 Сентября, 2017
|+18
|$58
|€69
Уверенность в возможности успешного выступления брянских боксёров на чемпионате мира, который пройдёт в 2019 году в Сочи, выразил генсек Федерации бокса России Умар Кремлёв на встрече с президентом Федерации бокса Брянской области Виктором Гринкевичем.
«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориально избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года.
В филиале ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" заканчивается подготовка к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
В этом году профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ в Брянском регионе Московской железной дороги стартовали в начале сентября.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.