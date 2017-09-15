По Брянску гулял лось

Брянцы сняли на видео забредшего в город лося.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, инцидент произошел на Новом Городке в Бежице. Животное шло по дороге – его вспугнула встречная машина.

По словам местных жителей, в этом районе лоси «не первый год появляются».

«Такой у нас район веселый», «В Бежице своя атмосфера», – отмечают они.